Берем на заметку невероятно стильный осенний образ Анны Заворотнюк

Лето уже подходит к концу, и пора подбирать одежду для осени. И подглядеть вариант стильного образа можно у дочери ныне покойноы актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Блогер опубликовала фотографии, как провела время в Санкт-Петербурге. По улицам Северной столицы она гуляла в кожаном пиджаке, надетом сверху на клетчатую жилетку. Аутфит дочь Анастасии Заворотнюк дополнила обычными синими джинсами.

В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды, дизайнер Ольга Стопычева высоко оценила такой, на первый взгляд, простой образ. Эксперт объяснила, что кожаный пиджак можно сочетать с чем угодно, и вряд ли он когда-нибудь выйдет из моды.

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