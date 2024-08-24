Берем на заметку невероятно стильный осенний образ Анны Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк задает осенние тренды.
Лето уже подходит к концу, и пора подбирать одежду для осени. И подглядеть вариант стильного образа можно у дочери ныне покойноы актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Блогер опубликовала фотографии, как провела время в Санкт-Петербурге. По улицам Северной столицы она гуляла в кожаном пиджаке, надетом сверху на клетчатую жилетку. Аутфит дочь Анастасии Заворотнюк дополнила обычными синими джинсами.
В разговоре с Teleprogramma.org эксперт моды, дизайнер Ольга Стопычева высоко оценила такой, на первый взгляд, простой образ. Эксперт объяснила, что кожаный пиджак можно сочетать с чем угодно, и вряд ли он когда-нибудь выйдет из моды.
«Кожаный пиджак добавляет брутальности и будет актуален еще много лет, уверена, он будет выручать ее на протяжении долгих лет и станет инвестицией в гардероб! Обувь с этим образом подойдет абсолютно любая, так как Анна сочетает в одежде сразу несколько стилей! И, подбирая обувь к одному из предмету гардероба, который на ней, она автоматически делает акцент на него.
Например, если она наденет кожаные лодочки на шпильке к пиджаку, то будет выглядеть роковой красоткой. Если она наденет кроссовки, которые будут отлично сочетаться с футболкой, то образ станет более уличным, свободным. Также подойдут к образу скинни — туфли на миниатюрном каблуке с острым мысом. Это позволит вытянуть немного силуэт и не терять изящность! Если говорить об обуви, то здесь хорошо будут смотреться ботильоны», — рассказала дизайнер.