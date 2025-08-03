"Модница недели" на премьере: деревенский стайл Пеговой, Снигирь в драпировках и Безрукова в мешковатом наряде

Говорят, что в жару сложно быть стильными. Но звезды на то и звезды, что должны справляться с любой задачей. Смотрим, в каких нарядах знаменитости появляются летом на кинопремьерах.
Помогает разобраться с тем, на сколько удачные образы продемонстрировали наши селебрити, модный эксперт Teleprogramma.org культуролог моды Надя Иванова.
Ирина Пегова
Актриса Ирина Пегова выбрала драматичное сочетание красного и черного. Но оказалось, что это не ее.
Ирина Пегова. Фото: Гена Авраменко
"С одной стороны, образ Ирины Пеговой смотрится достаточно простенько. В таком наряде можно пойти и на прогулку по городу, и на посиделки в кафе с друзьями. С другой стороны, образ вроде бы романтичен. Черный топ дает ему, если можно так сказать, зажатости и скованности. Вроде образ неплохой и вроде бы понятен. Но у меня есть, как у стилиста, есть претензии. Смущает жесткая контрастность цветовых решений: глубокого, черного топа и насыщенного, цветочного принта юбки.
Смущает сочетание форм. Черный топ с прямым вырезом под горло зажимает верхнюю часть туловища. Пышная грудь Ирины из-за этого смотрится еще больше. Здесь было бы уместнее небольшое, но выразительное декольте, это смотрелось бы более пропорционально.
Ирина очень романтичная, мягкая натура, то есть ее природный типаж, это романтик. У нее круглое лицо, достаточно выразительные женские формы.
Ей стоит подбирать более строгие силуэты, убирать волосы от лица. И совершенно не нужно добавлять еще мягкости и романтичности. В этом аутфите она смотрится слишком простовато. Получился деревенский стайл.
С типажом Ирины можно интересно поиграть. Сделать ее девушкой стильной, дорогой, роскошной, элегантной. Простоватость ее внешности, типажа нужно нивелировать с помощью одежды. 6 баллов".
Ирина Безрукова
Актриса Ирина Безрукова нарядилась в черное и блестящее. Не лучший выбор для такой роскошной женщины.
Ирина Безрукова. Фото: Гена Авраменко
"Мы видим вечерний аутфит — блузу и брюки в черных пайетках. Это, что называется, беспроигрышный вариант: черное, элегантное, блестит, нарядно. Но мне скучно смотреть на такой образ. И безумно жаль саму Ирину, потому что для своего возраста она шикарно выглядит, у нее очень точеная девичья фигура. Но вот этой мешковатой формой, черным пятном, просто убили все. Я не знаю, работал ли здесь стилист, либо Ирина сама подбирала этот образ. Если стилист, то это, конечно, профнепригодность абсолютная.
Наряд для Ирины надо усложнять, надо подчеркивать талию, добавлять аксессуары. Все очень черное — одежда, волосы, темный макияж, нет аксессуаров… Очень скучно, банально и неинтересно. Ирина шикарная, а аутфит ужасный. 3 балла".
Юлия Снигирь
Актриса Юлия Снигирь облачилось в белое. С первого взгляда может показаться, что красавицу перебинтовали. Но нет. Это всего лишь драпировка.
Юлия Снигирь. Фото: Гена Авраменко
"Образ Юлии Снигирь — фаворит этой подборки. Мне нравится ее белоснежное платье в драпировках. Здесь отсыл и к античности, и к моде 30-х годов.
Очень интересное решение. Вроде бы простой силуэт, но драпировки придают ему невероятную выразительность. Мне нравится сочетание белого платья и черных волос, и макияж смоки-айс. Получилась некая драма.
Немного смущает оттенок сумки. Сочетать белое с белым — это самое опасное. Молочный оттенок с белым будет давать ощущение грязи. Сумка должна быть темнее — цвета шоколада, верблюжьей шерсти, кофе с молоком. Это мог бы быть и черный клатч. Смотрелось бы более интересно.
Обувь я бы тоже делала закрытую. А пальчик при закрытом платье создает диссонанс. То есть, контрасты бывают красивыми, выразительными, а бывает, дают ощущение диссонанса. 8 баллов".
Стася Милославская
Стася Милославская впервые представила публике своего бойфренда, футболиста Егора Ушакова. И видимо, решила не отсвечивать и облачилась в простенькое платье бледного оттенка.
Стася Милославская и Егор Ушаков. Фото: Гена Авраменко
"Образ Стаси Милославской тоже достаточно скучноват. Платье бэби-дол, но оно никак не обыграно. Сережки, но они очень деликатные.
Если вы идете на какое-то мероприятие, где планируется фотосессия, подбирайте крупные, креативные украшения, более контрастные решения. Они будут смотреться эффектно. То есть, если бы я увидела девочку в таком платье, прогуливающуюся по летней веранде, у меня вопросов бы не было.
Но если мы говорим про уместность образа, то здесь он смотрится скучновато. Как можно исправить этот образ? Добавить крупные серебристые клипсы или серьги — в оттенок обуви. Здесь нужен интересный клатч. А так — я вижу просто платье с вешалки. Вроде бы неплохое. Но образа нет. 6 баллов".
Подводим итоги
Первое место модного баттла занимает Юлия Снигирь. На втором расположились Ирина Пегова и Стася Милославская. На третьем — Ирина Безрукова.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.org
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере больше двадцати лет.
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