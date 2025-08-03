"Модница недели" на премьере: деревенский стайл Пеговой, Снигирь в драпировках и Безрукова в мешковатом наряде

"С одной стороны, образ Ирины Пеговой смотрится достаточно простенько. В таком наряде можно пойти и на прогулку по городу, и на посиделки в кафе с друзьями. С другой стороны, образ вроде бы романтичен. Черный топ дает ему, если можно так сказать, зажатости и скованности. Вроде образ неплохой и вроде бы понятен. Но у меня есть, как у стилиста, есть претензии. Смущает жесткая контрастность цветовых решений: глубокого, черного топа и насыщенного, цветочного принта юбки.

Смущает сочетание форм. Черный топ с прямым вырезом под горло зажимает верхнюю часть туловища. Пышная грудь Ирины из-за этого смотрится еще больше. Здесь было бы уместнее небольшое, но выразительное декольте, это смотрелось бы более пропорционально.

Ирина очень романтичная, мягкая натура, то есть ее природный типаж, это романтик. У нее круглое лицо, достаточно выразительные женские формы.

Ей стоит подбирать более строгие силуэты, убирать волосы от лица. И совершенно не нужно добавлять еще мягкости и романтичности. В этом аутфите она смотрится слишком простовато. Получился деревенский стайл.

С типажом Ирины можно интересно поиграть. Сделать ее девушкой стильной, дорогой, роскошной, элегантной. Простоватость ее внешности, типажа нужно нивелировать с помощью одежды. 6 баллов".