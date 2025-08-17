"Модница недели": как звезды выглядели на премьере — статусная мама Тимати, старомодная Савельева и откровенная Калашникова

На недавней светской премьере сериала 'Три сестры' побывало немало звездных дам. Смотрим, во что они облачились, чтобы блистать перед камерами.

Помогает нам разобраться во всех тонкостях аутфитов знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан , исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.

Симона Юнусова

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова пришла на премьеру со старшей дочкой сына, Алисой. Бабушка и внучка выглядели вместе очень гармонично.