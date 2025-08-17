"Модница недели": как звезды выглядели на премьере — статусная мама Тимати, старомодная Савельева и откровенная Калашникова

На недавней светской премьере сериала 'Три сестры' побывало немало звездных дам. Смотрим, во что они облачились, чтобы блистать перед камерами.
Помогает нам разобраться во всех тонкостях аутфитов знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.org
Симона Юнусова
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова пришла на премьеру со старшей дочкой сына, Алисой. Бабушка и внучка выглядели вместе очень гармонично.
Симона Юнусова с внучкой Алисой. Фото: пресс-служба
"Очень симпатичный фэмили-лук. Такой весьма классический, базовый, который подходит под любые не очень торжественные события.
Симона одета очень стильно. Тут можно было бы поспорить. Сказать, что тем, у кого слегка полноватые руки, стоило их прикрыть. Отчасти я могла бы с этим согласиться. Но в данном случае вполне неплохо смотрится. Женщина в обычной форме, и ничего криминального в этой зоне я не вижу.
Сам комплект весьма заурядный. Ничего интересного. Даже колье на шее очень неприметное, как и браслеты на руках. Зато сумочка добавляет, что называется, изюма в образ. Хочется ее рассматривать.
Вместе с внучкой Алисой Симона интересно смотрится. Есть отсылка к бренду Шанель. 8 баллов".
Саша Савельева
Певица Саша Савельева в последнее время редко появляется на публике. И, похоже, звезда разучилась одеваться для светских выходов.
Саша Савельева. Фото: пресс-служба
"Мы видим образ, чем-то похожий на предыдущий. Но там действительно было очень стильно и статусно, благодаря работе с цветом. А здесь — слишком простовато. Брюки выглядят как гигантское черное пятно.
В таких комплектах создается ощущение, будто девушка хотела сказать: 'Я сейчас зашла туда, через час у меня другие дела, в магазин за молоком надо, я такая занятая'.
Я считаю, что этот наряд не подходит для светского выхода. И дело даже не просто в том, что надет джинсовый жилет и черные брюки, а в том, что все это очень плохо сочетается.
Если бы Саша надела джинсы модные, с низкой посадкой, а к ним этот жилет, было бы интереснее. Образ смотрелся бы более стильно, актуально и свежо. А так получилось старомодно и непродуманно. 3 балла".
Анна Калашникова
Светская львица, певица и актриса Анна Калашникова знает, как заставить говорить о себе. Оденься откровенно и агрессивно — и слава тебе обеспечена. И неважно какая.
Анна Калашникова. Фото: пресс-служба
"С одной стороны, здесь хочется сказать: 'Вау'. А с другой, что-то не то. Я не совсем считываю образ, что здесь хотели сказать.
Хотели одеться стильно, модно? В принципе, этого добились. Но есть какое-то отталкивающее впечатление.
Здесь слишком откровенно все. Блузка, напоминающая бутон, а дальше — нечто вульгарное. Обнаженные ноги и юбка, которая отсылает нас к идее чулок.
Видно, что дама не юна, а оделась слишком провокационно. И очень контрастно на этом фоне смотрится сумочка. Видимо, хотели создать более романтичный образ, но не получилось.
Мы видим довольно агрессивный вариант, много открытого тела. Ноги красивые. Почему бы их не показать. Но можно было бы обойтись без такой откровенности. Вероятно, этим образом пытались привлечь светского льва какого-нибудь. 6 баллов".
Ирина Безрукова
Актриса Ирина Безрукова предстала в наряде в пижамном стиле. И он ее обыграл.
Ирина Безрукова. Фото: пресс-служба
"На Ирине либо одежда от бренда 'Дольче Габбана', либо это стилизация 'Дольче Габбана'. Но в любом случае ее нужно уметь носить, потому что она очень привлекает внимание к себе. Например, Филипп Киркоров прекрасно справляется с этой задачей, так как он человек с очень яркой, заметной внешностью.
Превосходно смотрелся бы этот комплект и на предыдущей девушке из этой подборки, Анне Калашниковой. Но у Ирины внешность очень спокойная сама по себе. Здесь нет яркости, которая бы затмила одежду Дольче Габбана. И потому получилось одежда отдельно, человек отдельно.
Мне не нравятся аксессуары. Сумка, которая носится таким образом, не подходит для светских выходов. И к тому же она простовата для такой одежды. 5 баллов".
Подводим итоги
Победительницей модного баттла становится мама рэпера Тимати, Симона Юнусова. Второе место у Анны Калашниковой. На третьем — Ирина Безрукова.
