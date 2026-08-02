Матрасы, галстучная ткань и 10 пар брюк: кто из советских звезд одевался лучше всех

Простушки из регионов, приехавшие покорять Москву, - Катерина Тихомирова (Вера Алентова) и Людмила Свиридова (Ирина Муравьева) - быстро находят себе место в столице. И режиссер Владимир Меньшов показывает глубину ассимиляции и адаптации в том числе и через внешний образ героинь.

Авантюристка Люда выходит со смены хлебозавода в стильном платье в черно-белую полоску, очевидно, отсылающем к культовой эмансипе-коллекции Кристиана Диора New Look, перевернувшей в свое время мир моды и взгляд на женскую красоту.

Популярных в 50‑е тканейс принтом в конце 70-х, когда снимали фильм, уже не было, поэтому знаменитыйхудожник по костюмам Жанна Мелконян («Служебный роман», «Жизнь прекрасна») импровизировала - распарывала матрасы, чтобы получить нужнуюткань, а также мастерила нарядыиз галстучной ткани и воротничков (!) школьной формы.

Так получились образы, которые пыталась копировать вся страна: голубое платье с болеро, белым воротником и поясом, кремовое платье с яркими красными акцентами в виде сережек, босоножек и пояса.

Более собранная Катерина и гардероб имеет соответствующий - спокойный, местами строгий, присущий селфмейд-вумен и будущему директору комбината. Деловой твидовый костюм-тройка дает понять зрителю, что Тихомирова за 20 лет в Москве построила приличную карьеру (социальные лифты еще работали).

Проблема была только в том, что в конце 60-х из твида шили только мужские брюки. А потому для создания полноценного костюма героини пришлось пустить под нож десять пар брюк.

В повседневной жизни персонаж тоже выглядит стильно: желтый плащ в сочетании с платьем сафари, к которым добавлен стильный шелковый платок, или безупречно сидящее по фигуре черное пальто, которое Катерина комбинирует с полусапожками на небольшом каблуке и красной сумкой.

Надя Клюева («Самая обаятельная и привлекательная»)

В самом начале картины Надя (Ирина Муравьева) - простушка, что пытается склеить ловеласа Володю Смирнова (Александр Абдулов). Чем дальше, тем больше гений Сусанна (Татьяна Васильева) преображает подругу - и мы начинаем видеть современную девушку в модных обновах: то это типичный athleisure (athletic - спортивный и leisure - досуг) с синей олимпийкой, то (в культовой сцене встречи после работы с героем Александра Ширвиндта) белая шуба из овчины и шелковый платок на шее, то наряды с подложенными плечами и геометрическим принтом, дополненные смелыми шляпами.

Ну чем не Билли Айлиш или Хейли Бибер, обожающие шелковые платки? А изделия из искусственного меха так и вовсе давно уже тренд, который развивают все крупные бренды, включая Burberry и Prada.

Геша Козодоев («Бриллиантовая рука»)