Матрасы, галстучная ткань и 10 пар брюк: кто из советских звезд одевался лучше всех

Великое советское кино велико во всем. Бывало, смотришь в тысячный раз «Служебный роман» - и восхищаешься: даже не актерскими работами, не глубиной проработки образов, не драматургией, не находками режиссера, а просто визуальными образами.
Как эстетично и стильно смотрятся герои, как виртуозно подобраны вещи, как они идеально сидят! А ведь никто не назовет с ходу хотя бы трех разных художников по костюмам, работавших в советских фильмах. Их кропотливый труд остался за кадром.
«Телепрограмма» восстанавливает историческую несправедливость, вспоминая самые яркие образы киноперсонажей.
Катя и Люда («Москва слезам не верит»)
Фото: кадр из фильма
Простушки из регионов, приехавшие покорять Москву, - Катерина Тихомирова (Вера Алентова) и Людмила Свиридова (Ирина Муравьева) - быстро находят себе место в столице. И режиссер Владимир Меньшов показывает глубину ассимиляции и адаптации в том числе и через внешний образ героинь.
Авантюристка Люда выходит со смены хлебозавода в стильном платье в черно-белую полоску, очевидно, отсылающем к культовой эмансипе-коллекции Кристиана Диора New Look, перевернувшей в свое время мир моды и взгляд на женскую красоту.
Популярных в 50‑е тканейс принтом в конце 70-х, когда снимали фильм, уже не было, поэтому знаменитыйхудожник по костюмам Жанна Мелконян («Служебный роман», «Жизнь прекрасна») импровизировала - распарывала матрасы, чтобы получить нужнуюткань, а также мастерила нарядыиз галстучной ткани и воротничков (!) школьной формы.
Так получились образы, которые пыталась копировать вся страна: голубое платье с болеро, белым воротником и поясом, кремовое платье с яркими красными акцентами в виде сережек, босоножек и пояса.
Более собранная Катерина и гардероб имеет соответствующий - спокойный, местами строгий, присущий селфмейд-вумен и будущему директору комбината. Деловой твидовый костюм-тройка дает понять зрителю, что Тихомирова за 20 лет в Москве построила приличную карьеру (социальные лифты еще работали).
Проблема была только в том, что в конце 60-х из твида шили только мужские брюки. А потому для создания полноценного костюма героини пришлось пустить под нож десять пар брюк.
В повседневной жизни персонаж тоже выглядит стильно: желтый плащ в сочетании с платьем сафари, к которым добавлен стильный шелковый платок, или безупречно сидящее по фигуре черное пальто, которое Катерина комбинирует с полусапожками на небольшом каблуке и красной сумкой.
Надя Клюева («Самая обаятельная и привлекательная»)
В самом начале картины Надя (Ирина Муравьева) - простушка, что пытается склеить ловеласа Володю Смирнова (Александр Абдулов). Чем дальше, тем больше гений Сусанна (Татьяна Васильева) преображает подругу - и мы начинаем видеть современную девушку в модных обновах: то это типичный athleisure (athletic - спортивный и leisure - досуг) с синей олимпийкой, то (в культовой сцене встречи после работы с героем Александра Ширвиндта) белая шуба из овчины и шелковый платок на шее, то наряды с подложенными плечами и геометрическим принтом, дополненные смелыми шляпами.
Ну чем не Билли Айлиш или Хейли Бибер, обожающие шелковые платки? А изделия из искусственного меха так и вовсе давно уже тренд, который развивают все крупные бренды, включая Burberry и Prada.
Геша Козодоев («Бриллиантовая рука»)
Фото: кадр из фильма
В эксцентрической комедии Леонида Гайдая все перевернуто вверх тормашками. Все нелепое и казусное (недотепа Семен Семеныч, гогочущий Лелик, громкий гость с Колымы с вопросами про усы, трио из домкома и проч.) составляет нормальность и уместно, а красивое и даже бесподобное (контрабандист Геша, обольстительница Анна Сергеевна) как будто бы не вписывается в реальность и находится не на своих местах.
И все же образы Козодоева, которому придал лоска и шарма искрящийся Андрей Миронов, забыть нельзя. Обаятельный бандит, легко находящий язык со всеми, буквально в каждой сцене появляется в новом элегантном костюме - тут и водолазка небесного цвета, и «стальной» костюм из фактурной полосатой ткани, и серый костюм из дакрона с отливом, и кэжуал с кожаными сандалиями, и джинсы с шоколадного оттенка водолазкой.
Неслучайно именно этот персонаж дефилирует по подиуму, демонстрируя модель костюма «Универсал-69», где легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты.
Нина («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
Фото: кадр из фильма
Комсомолка Нина поддерживает статус красавицы в кадре практичными и удобными костюмами. В таких не стыдно и твист на пне станцевать, и из окна в реку сигануть. На хорошей спортивной фигуре артистки цирка Натальи Варлей вся одежда смотрелась фасонисто и эстетично.
Будь то ярко-синие колготки с клетчатой рубашкой (журнал Vogue пишет, что фланелевые рубашки в клетку стоит добавить в список «старых фаворитов») или обтягивающие капри, топ с квадратным вырезом с классическими советскими тканевыми кедами - каждый наряд при должной степени простоты идеально отвечает образу «лучшей девушки в СССР».
Зиночка («Иван Васильевич меняет профессию»)
Фото: кадр из фильма
Еще одна икона стиля из кино - Зиночка в исполнении Натальи Селезневой. Ну тут все понятно: актриса же! За разработку ее образов отвечала не тетушка из пыльного костюмерного цеха, а модный дизайнер Слава Зайцев. Кутюрье решил, что костюмы для такой яркой героини должна буквально кричать. И это получилось. Розовое платье миди с геометричной белой окантовкой родилось под вдохновением от творчества Пьера Кардена.
Красное платье-рубашка с топом в полоску отсылают к стилю британской супермодели Твигги (и ее мини), дико популярному на Западе 60-х. Но самое ослепительное творение Зайцева - белоснежный брючный костюм с рукавами пагода. Просто отвал башки. Дошло до того, что советские модные дамы приходили в ателье с материалом и просили пошить костюм «как у Зины».