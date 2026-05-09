Коралл, шоколад, ягоды: самые модные оттенки помады на лето 2026 года — освежат лицо и сделают его более молодым

Эксперты бьюти‑индустрии единодушно отмечают: фокус смещается на губы. На первый план выходят насыщенные, живые и притягательные тона, способные преобразить внешность — сделать кожу визуально более светлой, а взгляд — более ярким.
Губы цвета фламинго — хит сезона
Стилист Надя Иванова называет ключевым цветом лета 2026 года яркий, сочный, почти неоновый розовый оттенок — так называемые «губы цвета фламинго». Этот тон мгновенно приковывает внимание, задает дерзкий молодежный настрой и особенно выигрышно смотрится на загорелой коже.
«Губы цвета фламинго должны быть единственным акцентом в макияже. Идеально ровный тон лица, легкая тушь на ресницах и такая помада — ваш выход готов. Не бойтесь, он „отбеливает“ зубы и освежает лицо лучше любого хайлайтера», — рассказала стилист.
Красный в новом прочтении
Красная помада остается вечной классикой, но в сезоне 2026 года она предстает в обновленном виде. Бордовые и винные тона отходят на второй план, уступая место чистому красному оттенку, в котором гармонично сочетаются теплые и холодные ноты.
По словам Нади Ивановой, этот цвет идеально подходит для вечерних мероприятий и свиданий: он мгновенно придает образу роскошный и изысканный вид, сочетается с любым цветотипом и визуально делает улыбку белее.
Оптимальное сочетание — красные губы и минималистичный макияж с легким румянцем. Эффектно смотрится и дуэт красного с черными стрелками: так создается образ роковой женщины.
Коралловый — «цвет молодости»
Коралловый оттенок становится одним из самых универсальных трендов грядущего лета. В 2026 году это уже не бледная пастель, а сложный, насыщенный тон на стыке розового, оранжевого и красного. Он заметно освежает внешность, маскирует следы усталости и подходит обладательницам любого цвета волос.
Эксперты называют его «цветом молодости» из‑за выраженного антивозрастного эффекта: коралловый словно подсвечивает кожу изнутри, придавая ей отдохнувший и сияющий вид.
Этот оттенок отлично подходит для дневного макияжа и пляжного образа. Лучше всего он раскрывается в сочетании с теплыми персиковыми румянами и легким бронзером. Чтобы добиться естественного эффекта, наносите средство не плотным слоем, а слегка растушевывая пальцем.
Коричневая гамма: стиль и уверенность
Вдохновение 90‑х и эстетика Office Siren сделали коричневые тона главным хитом сезона. Этот выбор подчеркивает уверенность в себе.
Палитра разнообразна: от теплого молочного какао и нежной карамели до глубокого темного шоколада. Коричневая помада выглядит современно, стильно и интеллектуально.
«Чтобы образ не казался мрачным, обязательно добавьте скульптурирование и теплые румяна в тон. Также я рекомендую искать шоколадные оттенки с полупрозрачной текстурой — их можно наслаивать, создавая разную интенсивность цвета на каждый день», — отметила Иванова.
Ягодные оттенки: соблазнительный объем
Нюдовые тона отступают, освобождая место насыщенным ягодным оттенкам. В тренде — яркая малина, сочная вишня и слегка приглушенная брусника. Эти тона выглядят естественно и аппетитно, подчеркивают романтичность образа.
Ягодная палитра придает губам соблазнительный объем и делает улыбку особенно привлекательной.
Текстуры: виниловый блеск в приоритете
Летом 2026 года особую популярность приобретает виниловый, лаковый блеск. Сочетание кислинки ягодного оттенка с глянцевым финишем создает игривое, кокетливое настроение — идеальный вариант для теплого сезона.
