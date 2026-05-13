Карвинг, биозавивка или диффузор: создаем идеальные кудри без вреда для волос

Мечта о легких, небрежных локонах, напоминающих о морском отдыхе, не покидает многих женщин. Но как воссоздать этот эффект, не навредив волосам? Рассмотрим три популярных варианта — от салонных процедур до домашней укладки.

Карвинг: щадящая долговременная завивка

Многие выбирают салонные процедуры — например, карвинг или биозавивку, — либо осваивают домашнюю укладку с диффузором.

Карвинг представляет собой разновидность долговременной завивки, создающей лёгкие волны и прикорневой объем. В отличие от традиционной «химии» для него применяют полимерные составы: они воздействуют на поверхность волоса, а не проникают вглубь его структуры. Благодаря этому процедура считается более бережной.

«Задача карвинга — не испортить волосы, а создать пористость и сохранить их качество. Эффект держится от одного до трех месяцев, после чего процедуру можно повторить», — рассказал стилист Константин Дегтярёв.

Преимущества карвинга:

естественный результат (волны выглядят натурально);

сохранение длины волос.

Недостатки:

недолгий эффект;

не подходит для сильно поврежденных волос;

требует последующей укладки с диффузором и стайлинговыми средствами.

Биозавивка: упругие кудри на дольше

Биозавивка — еще один вариант долговременной укладки. Ее состав включает натуральные вещества или их аналоги, максимально приближенные к структуре человеческого волоса. В комплексы также добавляют увлажняющие и кондиционирующие компоненты.

В отличие от карвинга, который в большей степени создает объем, биозавивка помогает сформировать более упругие и выраженные кудри. Срок ее действия в среднем составляет не менее трех месяцев.

«Однако любые химические завивки, включая биозавивку, несовместимы с частым окрашиванием и осветлением. Между процедурами нужно выдерживать паузу минимум в неделю», — предупредил стилист.

Укладка с диффузором: безопасный домашний метод

Тем, кто не готов подвергать волосы химическому воздействию, подойдет простой домашний способ — укладка с использованием диффузора. Эта насадка на фен равномерно распределяет поток горячего воздуха и деликатно сушит волосы, минимизируя риск повреждений.

По словам Дегтярева, чтобы добиться красивых пляжных волн — как после карвинга, так и на натуральных волосах — стоит использовать муссы с фиксацией 2–3 и сушить волосы диффузором. Для пористых волос подойдут сыворотки и масла: они помогут упорядочить завиток, не делая его тяжелым.

Плюсы укладки с диффузором:

абсолютная безопасность для волос;

возможность ежедневно менять образ.

Минусы:

эффект сохраняется только до первого мытья головы;

требует времени и определенных навыков.

По материалам «Едим дома»

