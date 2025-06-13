Как правильно носить кокошник в 2025-м году: русский стиль на пике моды

Специалисты отмечают рост интереса покупателей к одежде и украшениям в так называемом русском стиле. Продажи кокошников, платков, венков весной 2025 увеличились почти на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Стилист Ольга Коваленко рада такой популярности русского стиля. Она подтвердила, что наблюдает всплеск интереса к одежде и аксессуарам с отсылом к русскому стилю.

По ее словам, кокошники в 2025-м году можно надевать практически по любому поводу.

"У них многогранное использование, их можно носить как в обычной жизни, так и использовать в качестве аксессуара для торжественных событий и создания вечерних образов", — цитирует Ольгу Коваленко MK.RU .

Используется кокошник сегодня часто и в свадебных нарядах невест. Многие девушки заказывают для самого торжественного и важного дня в своей жизни сарафаны и платья в русском стиле. И выглядят в них шикарно.

Дополнением для таких образов, конечно, же служат кокошники.

Обожают носить подобные головные уборы и знаменитости. Кокошники примеряли и Наташа Королева, и Ксения Бородина, и Лариса Гузеева.