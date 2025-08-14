Balenciaga выпустила мятый синий пакет за 79 тысяч рублей

Balenciaga выпустила ожидаемую обновку. Дизайнеры добавили в коллекцию мужских аксессуаров модель Marché Packable. Эта сумка выполнена в синем цвете. Но на вид больше напоминает мятый пластиковый пакет.

Дорогое удовольствие

Сумка уже представлена на сайте бренда. Ее размер 50 на 53 сантиметра. "Пакет" изготовлен из полиамида и украшен логотипом компании с адресами парижских бутиков. Стоит такая сумочка недешево. Порядка 995 долларов, или около 79 тысяч рублей.

Итальянское качество

Аксессуар был выполнен в Италии. Сумку даже снабдили NFC-чипом с информацией о продукте. При этом производитель не рекомендует длительное воздействие на изделие солнечного света и тепла. А если на сумку попадет вода или любая другая жидкость, то поверхность "пакета" нужно сразу протереть. И высушить сумку. Иначе это повредит материал.

Сумка подвержена износу. Однако, как утверждают производители, следы и неровности на поверхности сумки можно считать особенностями технологии, а не дефектами.

Это далеко не самый странный аксессуар. Так, в прошлом году бренд Balenciaga выпустил браслет в виде скотча. А еще годом раньше — атласные балетки для мужчин.

Браслет в виде скотча

Это украшение многие пользователи Сети восприняли как шутку от люксового бренда. Писали, что цена на браслет доходит до 300 тысяч рублей. Этот необычный аксессуар показали на Неделе моды в Париже. Украшение содержит повторяющуюся надпись Balenciaga, но в остальном почти неотличимо от обыкновенного скотча.

Оригинальность не к месту

Общественность с юмором отнеслась к идее приобрести подобные аксессуары. Так, в Сети уже шутят о том, что сумку-пакет можно купить за десять рублей в любом супермаркете. И, кстати, это изделие окажется намного прочнее. Нашлись и те, кто подметил, что наши соотечественники и так могут похвастаться значительными накоплениями. К примеру, каждая уважающая себя домохозяйка хранит дома "пакет для пакетов".