Под Воронежем могут уничтожить музей журналиста Василия Пескова

Музей легендарного журналиста Василия Пескова в заповеднике на территории Воронежской области открыли в 2013-м году. Песков — уроженец этих мест, известный писатель, путешественник, защитник природы. Одно время Василий Песков даже вел на ТВ передачу «В мире животных» вместе с Николаем Дроздовым.

Экспонаты для музея собирались всем миром. Накоплено очень много свидетельств яркой и насыщенной жизни Василия Пескова.

Но вот незадача. На территории этого же самого заповедника расположен женский монастырь. И обители, как сообщает, kp.ru срочно потребовались дополнительные помещения.

Ничего лучше, чем занять музей Василия Пескова, настоятельница монастыря не придумала. Уже фактически дано распоряжение освободить помещение от артефактов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Игуменья Тихона заявила, что в музее практически не бывает посетителей, а значит, наследие Василия Пескова никому не интересно и не нужно.

«Этот ваш Песков, кто это? Кто в этот музей ходит? Вы много посетителей видели? Если бы он был наш, церковный, тогда другое дело. А так, кому он нужен?» — высказалась игуменья.

При этом, разумеется, она не берет во внимание тот факт, что если бы не усилия Василия Пескова, никакого заповедника, а вместе с ним и монастыря, на этой терриитории не было бы.