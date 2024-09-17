В Чите пенсионер лишился 450 тысяч рублей после «записи к врачу»

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Пожилой мужчина рассказал о том, что ему позвонили и сказали, что теперь записаться на плановый осмотр можно через программу на мобильном устройстве. Дальше преступники отправили ссылку в мессенджер. Пенсионер перешел по ней, а через некоторое время обнаружил на своей карте нулевой счет.
В местном министерстве здравоохранения рассказали, что сейчас на прием к врачу можно записаться только через сервис «Госуслуги». Ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам, отправляемым через смс-сообщения или через мессенджер, пишет mkchita.ru.
Ранее рассказывалось о том, что в Забайкальском крае гастрономическим туристам
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