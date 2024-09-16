Омским дачникам предложили поучаствовать в гастрофестивале и принести овощи с огорода

В Омской области состоится первый гастрономический фестиваль «Осенины». Об этом рассказал мэр областного центра Сергей Шелест. Известно о том, что датой проведения мероприятия станет 28 сентября, а площадкой — территория Омской крепости.

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Все пришедшие на фестиваль смогут попробовать блюда сибирской кухни, приготовленные шеф-поварами, а также будет выставка ярмарка дачных даров.

Любители гастрономических изысков смогут попробовать плов с говядиной и сушеной тыквой, ломтики мяса с брусникой, кабачковые вафли и другие блюда.

Горожанам предложили принести плоды с дачного участка, из которых шефы сделают настоящие гастрономические изыски, пишет omskregion.info.