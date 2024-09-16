Жительница Уфы на отборе шоу «Битва шефов» предложила Ивлеву и Агзамову попробовать бэлеш

46-летняя повар Альбина Ташбулатова из Уфы решила попробовать свои кулинарные способности в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!».

Шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов уже начали набирать в свои команды участников четвертого сезона проекта, чтобы в конце определить лучшего и вручить главный приз.

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К судьям Альбина пришла с национальным татарским блюдом бэлеш. Оно готовится из мяса, картофеля и лука. Понравилось это угощение Ивлеву и Агзамову или нет, телеканал покажет сегодня.

Если уфимка пройдет, то дальше в составе одной из команд она каждое шоу будет участвовать в отборе и продвигаться к финалу.