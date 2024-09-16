Жителей Самары накроет магнитная буря в 7 баллов

В сентябре метеозависимые
Даст о себе знать новая вспышка на солнце. Специалисты ожидают, что колебания составят от пяти до семи баллов.
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Восприимчивым к погоде самарцам в самом начале недели не стоит перенагружать организм. В период магнитных бурь возможны сильнейшие головные боли, апатия, скачки артериального давления и общее ухудшение состояния. В зоне риска находятся люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры и беременные женщины. В период магнитных бурь медики рекомендуют отказаться от чрезмерной нагрузки тем, у кого есть проблемы со здоровьем, пишет samara.kp.ru.
Ранее житель Самары рассказал, что у него можно
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