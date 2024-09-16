В Сети вспомнили, как Никита Хрущев во время поездок в Новосибирск остался недоволен городом

Никита Хрущей. Фото: Global Look Press

Никита Хрущев три раза приезжал в Новосибирск.

В Сети вспомнили, как во время своих поездок в Новосибирск первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев остался недоволен городом.

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Он наносил визиты, чтобы обсудить вопросы сельского хозяйства. Специально для него в сжатые сроки сделали трибуну, с которой Никиту Хрущева было слышно только с первых рядов. Это не очень понравилось политику.

Не устроило его и то, что сибиряки жаловались на нехватку в городе хлеба, мяса и молока.

Не оценил Хрущев и расположение Новосибирска относительно реки, передает sib.fm.

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