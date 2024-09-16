В Новосибирске прогнозируется дефицит картофеля из-за плохого урожая

Жители Новосибирской области в этом году могут столкнуться с нехваткой картофеля. Дело в том, что прогнозируется меньший сбор и снижение качества продукта.

Как поясняют специалисты, причина сниженного качества — в затяжных летних дождях, что не могло не повлиять на овощ. В Сибирском институте растениеводства рассказали о том, что сохранность урожая этого сбора может составить всего 50% из-за фитофторы и бактериальной гнили.

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На данный момент прогнозируется, что регион сможет обеспечить себя картошкой на 70%,также будет подвоз из других областей.

Небольшой сбор может стать причиной повышения цен. Известно о том, что в начале лета цена килограмма картофеля прыгнула на 75% — почти до 60 рублей, novos.mk.ru.