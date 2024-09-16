В Москве лето не сменится осенью на неделе с 16 по 22 сентября: «Чудо»

В Москве и на неделе с 16 по 22 сентября будет стоять летняя погода. Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днем столбик термометра продолжит подниматься до плюс 26 градусов. Как отмечает метеоролог, природа в этом году решила порадовать жителей столицы. Тепло будет держаться с понедельника по четверг, а дальше немного похолодает — до +19...+24 градусов. Начнут падать и ночные температуры, похолодает до +8 градусов.

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«Дневные температуры – чудо», — сказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что нынешний сентябрь может стать самым теплым за всю историю. В связи с аномальной жарой в Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Климатическая осень придет в Москву только после двадцатых чисел текущего месяца, пишет m24.ru.

Известно, что в Москве летний период в этом году составит 130 суток вместо 99.