В Ростове SHAMAN на улице спел с поклонниками «Я — русский!»
SHAMAN. Фото: социальные сети.
Заслуженного артиста встречали с флагами России.
SHAMAN побывал на открытии арт-объекта «Планета Любви» в Ростове-на-Дону. В городе он спел так полюбившуюся поклонникам композицию «Я — русский!», собрав рядом с собой целую толпу любителей народной музыки.
Пришедшие на встречу с исполнителем с удовольствием подпевали Ярославу Дронову, который совсем недавно получил звание Заслуженного артиста РФ, держа в руках флаг России.
Несмотря на напряженный график, SHAMAN не отказывается от посещения бесплатных мероприятий, где его ждут поклонники.
Они с удовольствием ходят и на его концерты, которых по городам России до конца месяца будет целых девять.
Ранее SHAMAN объяснил, почему лично вымыл сцену в Туле, куда приехал с концертом.