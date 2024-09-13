В Ростове SHAMAN на улице спел с поклонниками «Я — русский!»

SHAMAN побывал на открытии арт-объекта «Планета Любви» в Ростове-на-Дону. В городе он спел так полюбившуюся поклонникам композицию «Я — русский!», собрав рядом с собой целую толпу любителей народной музыки.

Пришедшие на встречу с исполнителем с удовольствием подпевали Ярославу Дронову , который совсем недавно получил звание Заслуженного артиста РФ, держа в руках флаг России.

Несмотря на напряженный график, SHAMAN не отказывается от посещения бесплатных мероприятий, где его ждут поклонники.

Они с удовольствием ходят и на его концерты, которых по городам России до конца месяца будет целых девять.

Ранее SHAMAN объяснил, почему лично вымыл сцену в Туле, куда приехал с концертом.

По материалам rostov.kp.ru.