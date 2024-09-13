В Новосибирске официально завершается купальный сезон

В Новосибирске на текущей неделе официально завершается купальный сезон. Даже осенней жары в регионе в этом году больше не будет.

Уже сейчас столбик термометра опустился ниже плюс 20 градусов. В следующую семидневку такое значение на градуснике сибиряки увидят последний раз.

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Понятное дело, что на пляжи уже никто не пойдет, поэтому и сезон закрывается 15 сентября. Об этом рассказали в МАСС.

Как говорят синоптики, жителям Новосибирска не стоит ждать возвращения тепла до следующей весны. В ближайшие дни ночные температуры станут падать до +5…+8 градусов, будет облачно и дождливо.

Ранее сибирским дачникам рассказали, как спасти посадки после заморозков.

По материалам nsk.kp.ru, gismeteo.ru.