В Новосибирске официально завершается купальный сезон

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Уже сейчас столбик термометра опустился ниже плюс 20 градусов. В следующую семидневку такое значение на градуснике сибиряки увидят последний раз.
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Понятное дело, что на пляжи уже никто не пойдет, поэтому и сезон закрывается 15 сентября. Об этом рассказали в МАСС.
Как говорят синоптики, жителям Новосибирска не стоит ждать возвращения тепла до следующей весны. В ближайшие дни ночные температуры станут падать до +5…+8 градусов, будет облачно и дождливо.
Ранее сибирским дачникам рассказали, как
По материалам nsk.kp.ru, gismeteo.ru.
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