Поля в алтайском Алейске превратились в сплошную паутину на десятки квадратных метров

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По словам специалистов, причина необычного явления в сезонной миграции членистоногих. Биолог Галина Азаркина рассказала о том, что на паутине разлетаются молодые особи пауков.
Поля же превратились в жуткое зрелище. Насекомые буквально обмотали кусты своей паутиной — издалека и вовсе может показаться, что это пакеты. Пауки захватывают сразу по несколько квадратных метров, пишет alt.kp.ru.
Ранее стало известно о том, что в ближайшее время на Алтай
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