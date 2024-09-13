Поля в алтайском Алейске превратились в сплошную паутину на десятки квадратных метров

В Алтайском крае случилось настоящее нашествие пауков. Поля в Алейске превратились в страх для арахнофобов. В этой местности буквально все обтянуто паутиной.

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По словам специалистов, причина необычного явления в сезонной миграции членистоногих. Биолог Галина Азаркина рассказала о том, что на паутине разлетаются молодые особи пауков.

Поля же превратились в жуткое зрелище. Насекомые буквально обмотали кусты своей паутиной — издалека и вовсе может показаться, что это пакеты. Пауки захватывают сразу по несколько квадратных метров, пишет alt.kp.ru.