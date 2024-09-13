Новосибирским дачникам нужно подкормить многолетние цветы из-за заморозков

В Новосибирске в этом году погода заставила огородников преждевременно завершить дачный сезон со сбором урожая. Дело в том, что в регион слишком рано пришли заморозки.

Некоторые посадки не смогли пережить серьезного похолодания. Однако агроном Анна Гергет говорит о том, что ряд культур и еще можно спасти. Специалист отметила, что мороз с трудом переносит тыква, кабачок, огурец, томат и перец.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Сложно переживают заморозки и георгины.

В случае резкого понижения температуры зачастую спасает укрывной материал, можно сделать дождевание или окучивание. Если побеги пострадали, необходимо провести обработку саженцев, а также обрезать то, что уже нельзя реанимировать. Подкормка может снять стресс у растения, пишет nsk.kp.ru.