Новосибирским дачникам нужно подкормить многолетние цветы из-за заморозков

Цветы. Фото: Global Look Press

Удобрение может продлить цветение и подготовит растение к зиме.

В Новосибирске в этом году погода заставила огородников преждевременно завершить дачный сезон со сбором урожая. Дело в том, что в регион слишком рано пришли заморозки.

Некоторые посадки не смогли пережить серьезного похолодания. Однако агроном Анна Гергет говорит о том, что ряд культур и еще можно спасти. Специалист отметила, что мороз с трудом переносит тыква, кабачок, огурец, томат и перец.

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Сложно переживают заморозки и георгины.

В случае резкого понижения температуры зачастую спасает укрывной материал, можно сделать дождевание или окучивание. Если побеги пострадали, необходимо провести обработку саженцев, а также обрезать то, что уже нельзя реанимировать. Подкормка может снять стресс у растения, пишет nsk.kp.ru.

Ранее сибиряку после выкопки картошки приходится веником отбиваться от колорадского жука.

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