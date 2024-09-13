Выходные в Москве будут жаркими

Несмотря на то, что прошла почти половина сентября, лето не собирается покидать
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Суббота и воскресенье будут не только теплыми, но и солнечными. Дело в том, что европейскую часть страны от непогоды пока защищает антициклон, сейчас он противостоит балканскому циклону, который может заметно испортить погоду. Пока же жители Москвы и Подмосковья наслаждаются теплом и отсутствием дождей.
В выходные дни воздух будет прогреваться до +22 ... + 27 градусов. Примечательно, что не станут падать и ночные температуры, они будут держаться на отметке до плюс 19 градусов, передает «Вечерняя Москва».
Ранее синоптики
Читайте также: