Новосибирец веником отбивается от колорадского жука, устраивающегося на зимовку на чердаке его дома

Житель Новосибирской области пожаловался на полчище колорадских Жуков , с которыми ему приходится бороться с помощью веников, а также давить на тротуарный плитке.

Сибиряк рассказало том, что две неделиназадобрезала картофельную ботву, сложил, а по ней ползали только пару штучек вредителя. Он подумал, что жук уже впал в спячку, однакоэтого не произошло из-за теплой погоды.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

По словам местных биологов дом новосибирца атакуют новые партия колорадского жука,которая вылупилась из личинок. Если бы было холодно, они бы не проснулись.

Владелец частного дома рассказывает, что ему приходится смахивать полчище вредителей веником, давить жуков на тротуарной плитке и заборе, они пытаются скрыться на чердаке, чтобы перезимовать sib.fm.