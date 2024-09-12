Жителям Уфы в горсовете захотели сделать повышенные налоги

Жители Уфы могут начать платить повышенный налог на недвижимость. Такие сборы идут в городской бюджет, а соответствующее предложение прозвучало на заседании горсовета.

Инициатива касается налогов на имущество физических лиц. Речь идет о повышении ставок для тех, кто владеет жильем, стоимость которого превышает десять миллионов рублей.

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Уфимец рассказал о том, что сборы, существующие на данный момент, которые надо платить, увеличились уже сейчас.

Они касаются кадастровой стоимости, ориентируясь на которую, начисляется налог на недвижимость. Еще в прошлом году жилье мужчины оценивалось в 12,5 миллиона рублей, а сейчас поднялось в стоимости до 30 миллионов рублей.

В сборе разница существенная. Житель Уфы отмечает и то, что рыночная цена сохранилась такой, какой была при приобретении квартиры, пишет ufatime.ru.