В Екатеринбурге ряд перекрестков обвесят новыми дорожными камерами

В Екатеринбурге водителям-лихачам будут усложнять жизнь и снижать их скорость новыми камерами фотовидеофиксации. Дорожные полицейские уже зарезервировали под установку комплексов 50 адресов.

Конечно, их не успеют смонтировать в этом году, но они обязательно появятся до конца 2026 года. Много устройств будет установлено в Академическом. Штрафы начнут приходить тем, кто нарушает на перекрестке с круговым движением на Серафимы Дерябиной — Объездной.

Также в течение указанного времени камеры появятся на пересечении улиц 8 Марта и Фурманова, Московской и Большакова, Ленина и 8 Марта, Малышева и Горького, Белинского и Фучика.

Сейчас екатеринбургские водители больше всего жалуются на штрафы, которые приходят за парковку автомобиля там, где его нельзя оставлять. Много протоколов составляется от «Парконов», экипажи со средствами фиксации ездят даже ночью, пишет e1.ru.