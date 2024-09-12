Китайцы займутся канатной дорогой от Казани до Иннополиса через Верхний Услон

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Тянуть ее будут в три этапа: сначала почти 9 км, потом еще 6, а затем — 10 км пути. Маршрут получится таким: Казань — Верхний Услон — Иннополис.
По оценкам специалистов, на новую местную достопримечательность и альтернативный транспорт для горожан придется потратить около 23 миллиардов рублей.
Известно о том, что длительность поездки на первом участке составит чуть больше 20 минут. Цена ожидается достаточно демократичной — от 50 до 100 рублей. Предполагается, что первые кабинки по канатной дороге пойдут в 2026 году, пишет evening-kazan.ru.
Ранее стало известно о том, что Казань
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