«Автогражданку» для уфимских водителей хотят удешевить

В скором времени для автомобилистов Уфы
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Стоит отметить, что в последнее время стоимость ОСАГО только растет, а тут будет такой приятный сюрприз для автомобилистов, если Центробанк действительно примет данное решение.
Сейчас коэффициент для башкирских водителей равен 1,64. Предполагается, что он снизится на 5% — упадет до 1,56. Однако это касается только Уфы.
Средняя стоимость ОСАГО в Башкирии дошла до 6 600 рублей, пишет ufatime.ru.
Ранее Уфа
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