«Автогражданку» для уфимских водителей хотят удешевить

В скором времени для автомобилистов Уфы может снизиться стоимость ОСАГО. Такой поворот не исключает Центробанк . Его представителем говорят о том, что нужно сделать актуальными значения территориальных коэффициентов. Такие сейчас есть в регионах , и Уфа — не исключение. Этот подход приведет к падению цены на «автогражданку».

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Стоит отметить, что в последнее время стоимость ОСАГО только растет, а тут будет такой приятный сюрприз для автомобилистов, если Центробанк действительно примет данное решение.

Сейчас коэффициент для башкирских водителей равен 1,64. Предполагается, что он снизится на 5% — упадет до 1,56. Однако это касается только Уфы.

Средняя стоимость ОСАГО в Башкирии дошла до 6 600 рублей, пишет ufatime.ru.