В Алтайском крае в сентябре начался «грибной бум»

Жители Алтайского края с самого начала осени ликуют от трофеев, собранных во время «тихой охоты». Местные жители рассказывают о настоящем «грибном буме».

Особо хорошо сейчас идут опята, однако встречается множество и других грибов.

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Как говорят любители походить по лесу с лукошком, еще неделю назад опята были в дефиците, однако сейчас их полно в ленточном бору, есть они в Заринском и Троицком районах, а также в Первомайском и Тальменском.

Грибники рассказывают о том, что за полтора часа втроем можно собрать пять ведер груздей, пишет tolknews.ru.