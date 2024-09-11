В Алтайском крае в сентябре начался «грибной бум»

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Особо хорошо сейчас идут опята, однако встречается множество и других грибов.
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Как говорят любители походить по лесу с лукошком, еще неделю назад опята были в дефиците, однако сейчас их полно в ленточном бору, есть они в Заринском и Троицком районах, а также в Первомайском и Тальменском.
Грибники рассказывают о том, что за полтора часа втроем можно собрать пять ведер груздей, пишет tolknews.ru.
Ранее рассказывалось об алтайце, который
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