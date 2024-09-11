Синоптики пообещали москвичам сентябрь, которого не было 115 лет

В предстоящую среду, 13 сентября, в
В последний раз такая рекордная жара была в 1909 году. Об этом рассказал синоптик «Фобоса» Михаил Леус.
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Метеоролог отмечает, что первая декада сентября уже выдалась примечательной тем, что температура опережает климатическую норму на 4,5%, а еще начало осени получилось почти без осадков.
Москвичи могут порадоваться и тому, что климатическое лето пока не собирается уходить из региона.
Ранее стало известно, что москвичи
По материалам Telegram-канала Михаила Леуса.
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