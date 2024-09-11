В Новосибирской области дачный сезон-2024 завершился на месяц раньше

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Дело в том, что этой ночью температура воздуха стала минусовой. Сегодняшним утром местные жители могли это заметить по инею на траве и стеклах машин.
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Как говорят синоптики, несколько лет подряд таких ранних заморозков в области не было. В этом году основной дачный сезон выдался на месяц короче.
Аграрии утверждают, что минусовая температура приводит к гибели побегов и плодов арбуза, дыни, тыквы, кабачков, огурцов, перцев, баклажанов, томатов и других культур, пишет nsk.kp.ru.
Ранее был
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