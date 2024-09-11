В Новосибирской области дачный сезон-2024 завершился на месяц раньше

В Новосибирской области дачный сезон завершается преждевременно. В регион пришли заморозки, которые погубили посадки у многих огородников.

Дело в том, что этой ночью температура воздуха стала минусовой. Сегодняшним утром местные жители могли это заметить по инею на траве и стеклах машин.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Как говорят синоптики, несколько лет подряд таких ранних заморозков в области не было. В этом году основной дачный сезон выдался на месяц короче.

Аграрии утверждают, что минусовая температура приводит к гибели побегов и плодов арбуза, дыни, тыквы, кабачков, огурцов, перцев, баклажанов, томатов и других культур, пишет nsk.kp.ru.