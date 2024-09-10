В Самарской области оголодавшие псы начали пробовать на вкус бамперы машин

В Самарской области у бродячих собак в «меню» появилась «новая закуска». Во время поиска себе пропитания они начали пробовать на вкус выступающие части встречающихся по пути к набитому желудку машин.

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Как отмечают горожане, к людям, которые пытаются защитить имущество, псы настроены весьма скептично — проявляют агрессию.

Жители домов Приволжского района рассказали о том, что они неоднократно заставали бездомных псов с частями автомобилей в зубах.

Как говорят пострадавшие, «банда» зачастую промышляет своими делишками ночью. Один из потерпевших рассказал, что его автомобилю был причинен ущерб, возмещать который придется за собственный счет, потому что каско на транспорт нет.

В Сети, где начали обсуждать проблему, рассказали, что это уже не единичный случай, пишет «КП-Самара».