Магнитные бури два дня будут «пытать» алтайцев

Метеозависимых
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Недавнюю вспышку на Солнце алтайцы начнут ощущать ближе к сегодняшнему вечеру, 10 сентября. В этот вторник может произойти и сильная буря, специалисты говорят о том, что ее вероятность составляет 40%. Неспокойная геомагнитная обстановка прогнозируется и на среду.
В это время тем, кто ощущает влияние магнитных бурь, стоит снизить нагрузку на организм, чтобы уменьшить вероятность влияния погодного явления.
В период бури повышается вероятность головной боли, бессонницы и общей слабости. Медики рекомендуют отказаться от чрезмерных физических нагрузок и побольше отдыхать, пишет alt.kp.ru.
Ранее алтаец поел в магазине колбасу, сыр и другие продукты, а потом
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