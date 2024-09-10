Магнитные бури два дня будут «пытать» алтайцев

Метеозависимых алтайцев предупредили о начавшейся магнитной буре, которая будет продолжаться два дня. Прогнозом поделились ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. По их словам, жителей Алтайского края ждут геомагнитные колебания слабого и среднего класса.

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Недавнюю вспышку на Солнце алтайцы начнут ощущать ближе к сегодняшнему вечеру, 10 сентября. В этот вторник может произойти и сильная буря, специалисты говорят о том, что ее вероятность составляет 40%. Неспокойная геомагнитная обстановка прогнозируется и на среду.

В это время тем, кто ощущает влияние магнитных бурь, стоит снизить нагрузку на организм, чтобы уменьшить вероятность влияния погодного явления.

В период бури повышается вероятность головной боли, бессонницы и общей слабости. Медики рекомендуют отказаться от чрезмерных физических нагрузок и побольше отдыхать, пишет alt.kp.ru.