Сибиряк решил ворваться в «Битву шефов» с рамэном с пшеничной лапшой

Новосибирец Тимофей Питимиров решил испытать свое кулинарное мастерство в шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница!».

Он решил доказать жюри, что ему шедеврально удаются блюда японской кухни. Судьям он предложил оценить рамэн с пшеничной лапшой.

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По условиям шоу, его должны отведать Ренат Агзамов и Константин Ивлев. Понравилось ли им блюдо, станет известно сегодня, 9 сентября.

В дальнейшем сибиряк может оказаться в команде одного из шефов и побороться за главный приз программы.

После отбора каждый раз из проекта станет выбывать один участник, а наставники будут вести борьбу между собой, продвигаясь к финалу со своей командой, пишет novos.mk.ru.