Сибиряк решил ворваться в «Битву шефов» с рамэном с пшеничной лапшой

Он решил доказать жюри, что ему шедеврально удаются блюда японской кухни. Судьям он предложил оценить рамэн с пшеничной лапшой.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
По условиям шоу, его должны отведать Ренат Агзамов и Константин Ивлев. Понравилось ли им блюдо, станет известно сегодня, 9 сентября.
В дальнейшем сибиряк может оказаться в команде одного из шефов и побороться за главный приз программы.
После отбора каждый раз из проекта станет выбывать один участник, а наставники будут вести борьбу между собой, продвигаясь к финалу со своей командой, пишет novos.mk.ru.
Ранее стало известно о том, что сибирячка
Читайте также: