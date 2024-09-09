Житель Новосибирска попросил Владимира Путина помочь в ремонте разбитой дороги

Дорога. Фото: Global Look Press

Мужчина рассказал, что местные власти долго не решают проблему.

Житель Новосибирска устал терпеть то, что местные власти отказываются должным образом латать дорожное полотно в Затулинском жилмассиве, поэтому решил обратиться сразу к президенту Владимиру Путину.

Водитель рассказал о том, что востребованная магистраль давно находится в плачевном состоянии, однако на быстрый ремонт рассчитывать не приходится.

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Местные жители уже отчаялись ждать, поэтому решили действовать альтернативными способами. Они указывают на то, что это густонаселенный район города, а разбитая магистраль является достаточно востребованной.

Сибиряк надеется на то, что после обращения к Владимиру Путину проблема решится, передает precedent.tv.

Ранее новосибирцам рассказали о солнечном и лунном затмении.

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