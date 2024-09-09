Житель Новосибирска попросил Владимира Путина помочь в ремонте разбитой дороги

Житель
Водитель рассказал о том, что востребованная магистраль давно находится в плачевном состоянии, однако на быстрый ремонт рассчитывать не приходится.
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Местные жители уже отчаялись ждать, поэтому решили действовать альтернативными способами. Они указывают на то, что это густонаселенный район города, а разбитая магистраль является достаточно востребованной.
Сибиряк надеется на то, что после обращения к Владимиру Путину проблема решится, передает precedent.tv.
Ранее новосибирцам
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