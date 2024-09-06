На Кубани по-прежнему лето с жарой в 30 градусов

Курортники все еще едут в Краснодарский край , чтобы в отпуске успеть ухватить кусочек лета. Синоптики рассказали, какая погода ждет отдыхающих в эти выходные.

Известно о том, что в Сочи не обойдется без дождей, но они будут небольшими. Днем воздух по-прежнему будет прогреваться почти до плюс 30 градусов.

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Подобная погода в субботу и воскресенье прогнозируется в Геленджике и Анапе. Почти на всем Черноморском побережье будет облачно, пройдут кратковременные дожди, воздух ночью будет остывать до плюс 19, а в дневные часы — вновь прогреваться до +26… +31 градуса, пишет newkuban.ru.