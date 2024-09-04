Жителей Пермского края ждет самая большая Луна в этом году

В сентябре жителей
Это и возможность наблюдать яркие созвездия, и близость Меркурия, и полет кометы, рассказали в астроклубе «Телескоп».
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Эксперты пояснили, что целый месяц невооруженным глазом можно будет увидеть яркие созвездия в Млечном Пути. Также специалисты отмечают, что в связи с большой магнитной активностью Солнца возможно учащение полярных сияний.
Еще примечательно то, что в первые дни месяца хорошо виден Меркурий. 18 сентября ожидается самая большая Луна в этом году, пишет perm.kp.ru.
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