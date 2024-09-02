В Рязанской области у беременных женщин вероятность родить увеличивается в среду

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Она подчеркнула, что это стоит держать в голове мамам, находящимся на поздних сроках беременности.
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Специалист отметила, что по общей статистике аналитики выделяют вторники и четверги. Эти дни также наиболее популярны, если говорить в целом.
Рязанские женщины в последние годы все же чаще рожали именно в среду. Это подтверждает и статистика текущего года за минувшие восемь месяцев.
Наименьшая вероятность у женщины родить выходные дни, пишет rzn.mk.ru.
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