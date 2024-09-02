В регионах начали отключать работающие дорожные камеры. Дело в том, что с 1 сентября к системе фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились новые требования.

К примеру, теперь уделяется внимание месту и условиям размещения комплексов, а также информированию о них водителей. Ранее были лишь рекомендации, поэтому водители часто жаловались на то, что приборы установлены не для безопасности дорожного движения, а чтобы пополнять бюджет.

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К примеру, в Московской области на данный момент новым требованиям не соответствуют почти сто камер, это 4% от всех.

В Татарстане придется перевесить 95 камер, провести коррекцию нужно будет в Свердловской, Омской, Иркутской областях, также в других регионах, пишет «Коммерсантъ».