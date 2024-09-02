В Самаре мать отдала за букет на День знаний миллион рублей и не получила его

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Женщина увидела в интернете объявление, которое ей показалось привлекательным — порадовала цена, поэтому жительница Самары поспешила оформить заказ.
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Магазин ответил почти сразу, прислал ссылку для оплаты букета. Дальше женщина ввела данные своей банковской карты, чтобы якобы оплатить покупку.
Однако почти сразу она заметила, что со счета было списано в разы больше, чем нужно — около миллиона рублей.
Оказалось, что цветочное предложение было от мошенников, а в своем желании сэкономить пострадавшая не была достаточно осмотрительна. Сейчас этим делом занимается полиция, передает smotrim.ru.
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