Сибирячка прошла в полуфинал шоу «Кондитер. Дети» с тортом из «будущего»

На телеканале «Пятница» продолжается шоу «Кондитер. Дети», где 16-летняя студентка из
Девушка приготовила для членов жюри торт на тему «Будущее». Она объяснила, что выбрала эту тему, потому что считает, что IT-специальность будет популярна, а искусственный интеллект скоро войдет во все сферы.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Кулинар Ренат Агзамов с самого начала достаточно скептически отнесся к приготовленной сибирячкой сладости, однако потом оценил поданный торт на вкус. Работа Калыпиной понравилась ведущему, который решил пропустить девушку в полуфинал.
В нем она будет бороться за звание лучшего кондитера страны, а также за денежный приз — в 500 тысяч рублей.
Ранее в Новосибирске родителям
Читайте также: