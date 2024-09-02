Сибирячка прошла в полуфинал шоу «Кондитер. Дети» с тортом из «будущего»

На телеканале «Пятница» продолжается шоу «Кондитер. Дети», где 16-летняя студентка из Новосибирска Софья Калыпина участвует в борьбе за звание главного кондитера России.

Девушка приготовила для членов жюри торт на тему «Будущее». Она объяснила, что выбрала эту тему, потому что считает, что IT-специальность будет популярна, а искусственный интеллект скоро войдет во все сферы.

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Кулинар Ренат Агзамов с самого начала достаточно скептически отнесся к приготовленной сибирячкой сладости, однако потом оценил поданный торт на вкус. Работа Калыпиной понравилась ведущему, который решил пропустить девушку в полуфинал.

В нем она будет бороться за звание лучшего кондитера страны, а также за денежный приз — в 500 тысяч рублей.