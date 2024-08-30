Синоптик пообещал жаркий сентябрь в Москве

Лето в
По словам метеоролога, теплая погода сохранится и в сентябре, поэтому москвичи в этом году вполне могут рассчитывать на классическое бабье лето.
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1 сентября впервые за 86 лет может быть побит суточный рекорд температуры. Погода будет солнечной, без дождей, в ночные часы ожидается не холоднее плюс 15 градусов.
Привычное бабье лето продлится в Москве с 14 по 21 сентября. Дни будут солнечными, без дождей, передает m24.ru.
Ранее рассказывалось о москвиче, который во время отдыха
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