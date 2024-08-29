В Геленджике нужно ехать купаться на чистый пляж «Сосновка»

В этом году многие туристы остались не в восторге от отдыха в
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Путешественники, которые успели отдохнуть на Кубани, посоветовали купаться на пляже «Сосновка». Он самый чистый и хороший, с него открываются живописные красоты природы.
Отпускники подметили, что в Геленджике есть проблема с чистотой, но много и плюсов. К примеру, красивая набережная и бухта, сафари-парк, радуют и местные достопримечательности. Для любителей экстремального отдыха есть канатная дорога, пишет newstracker.ru.
Ранее выяснилось, что отдыхавшие в июле в Геленджике
Читайте также: