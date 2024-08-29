В Геленджике нужно ехать купаться на чистый пляж «Сосновка»

Море. Фото: Global Look Press

Его посоветовали отпускники, которые уже побывали на курорте.

В этом году многие туристы остались не в восторге от отдыха в Геленджике. Однако достаточное количество негативных отзывов обо всем Черноморском побережье, поэтому не стоит сразу отказываться от этого курорта.

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Путешественники, которые успели отдохнуть на Кубани, посоветовали купаться на пляже «Сосновка». Он самый чистый и хороший, с него открываются живописные красоты природы.

Отпускники подметили, что в Геленджике есть проблема с чистотой, но много и плюсов. К примеру, красивая набережная и бухта, сафари-парк, радуют и местные достопримечательности. Для любителей экстремального отдыха есть канатная дорога, пишет newstracker.ru.

Ранее выяснилось, что отдыхавшие в июле в Геленджике «проклинали» курорт.

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