В Удмуртии создали корм от старения кошек

Ученые из Удмуртии придумали, как замедлить старение
Вместе они разработали добавку в еду, которая замедляет процессы старения. Она оказывает воздействие на внутренние процессы, не давая клеткам в организме животных быстро стареть. Известно о том, что уникальную разработку ученые уже запатентовали.
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Во время эксперимента у животных брали анализы белков, чтобы следить за процессами старения.
В наблюдениях участвовали животные из приюта, состояние которых заметно улучшилось, включая аппетит. Сейчас они здоровы, пишут udm-info.ru.
Ранее ветеринары
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