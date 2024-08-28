В Удмуртии создали корм от старения кошек

Ученые из Удмуртии придумали, как замедлить старение кошек . Предприниматели обратились к специалистам из Ижевской государственной медицинской академии.

Вместе они разработали добавку в еду, которая замедляет процессы старения. Она оказывает воздействие на внутренние процессы, не давая клеткам в организме животных быстро стареть. Известно о том, что уникальную разработку ученые уже запатентовали.

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Во время эксперимента у животных брали анализы белков, чтобы следить за процессами старения.

В наблюдениях участвовали животные из приюта, состояние которых заметно улучшилось, включая аппетит. Сейчас они здоровы, пишут udm-info.ru.