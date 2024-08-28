В регионах цветы перед 1 сентября подорожали на 53%

В регионах России перед Днем знаний букеты подорожали вдвое. Теперь цены стартуют от полутора тысяч рублей. Это на 53% больше, чем в минувшем году.

Несмотря на такое подорожание, родители не собираются отказываться от традиции 1 сентября преподносить цветы учителям. Многие уже сейчас делают предзаказы в надежде сэкономить. Эксперты рынка говорят о том, что уже с завтрашнего дня, 29 августа, цены поднимутся еще.

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На данный момент основными поставщиками продолжают оставаться Нидерланды и Колумбия, потому что отечественные предприниматели не справляются с существующим спросом.

Сейчас самые популярные цветы для учителей — хризантемы и гортензии. Перед 1 сентября стоимость одного цветка начинается от 300 рублей, в прошлом году было 200, пишет Telegram-каналов Mash.