Треть барнаульцев признается, что рыдает на работе

Каждый третий
Из числа тех, кто позволял себе сантименты в офисе, 15% корреспондентов — делали это неоднократно. Почти столько же заявили, что рыдали исключительно из-за рабочих проблем. В их числе: сложные задачи, конфликты, непонимание со стороны начальника, разногласия с коллегами.
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Лишь единицы позволяют себе пустить слезу на работе из-за личных проблем.
Чаще всего в том, что их легко выбить из состояния равновесия, признаются менеджеры по работе с клиентами, учителя, воспитатели детских садов и продавцы. Они объясняют свои слезы тем, что работать с людьми — всегда тяжело.
Все же почти 60% сотрудников считают, что на работе нужно придерживаться профессионального этикета и не позволять себе лишнего, пишет alt.kp.ru.
Ранее рассказывалось о мужчине, который
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