Треть барнаульцев признается, что рыдает на работе

Каждый третий барнаулец признается, что хотя бы раз плакал на работе. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Из числа тех, кто позволял себе сантименты в офисе, 15% корреспондентов — делали это неоднократно. Почти столько же заявили, что рыдали исключительно из-за рабочих проблем. В их числе: сложные задачи, конфликты, непонимание со стороны начальника, разногласия с коллегами.

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Лишь единицы позволяют себе пустить слезу на работе из-за личных проблем.

Чаще всего в том, что их легко выбить из состояния равновесия, признаются менеджеры по работе с клиентами, учителя, воспитатели детских садов и продавцы. Они объясняют свои слезы тем, что работать с людьми — всегда тяжело.

Все же почти 60% сотрудников считают, что на работе нужно придерживаться профессионального этикета и не позволять себе лишнего, пишет alt.kp.ru.