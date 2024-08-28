Треть барнаульцев признается, что рыдает на работе

Офис. Фото: Global Look Press

Большинство позволяет себе слезы только по рабочим моментам.

Каждый третий барнаулец признается, что хотя бы раз плакал на работе. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Из числа тех, кто позволял себе сантименты в офисе, 15% корреспондентов — делали это неоднократно. Почти столько же заявили, что рыдали исключительно из-за рабочих проблем. В их числе: сложные задачи, конфликты, непонимание со стороны начальника, разногласия с коллегами.

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Лишь единицы позволяют себе пустить слезу на работе из-за личных проблем.

Чаще всего в том, что их легко выбить из состояния равновесия, признаются менеджеры по работе с клиентами, учителя, воспитатели детских садов и продавцы. Они объясняют свои слезы тем, что работать с людьми — всегда тяжело.

Все же почти 60% сотрудников считают, что на работе нужно придерживаться профессионального этикета и не позволять себе лишнего, пишет alt.kp.ru.

Ранее рассказывалось о мужчине, который не может устроиться на работу из-за подписи бывшей начальницы.

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