После лазерной коррекции зрения житель Новосибирска лишился возможности ездить вечером за рулем

Житель Новосибирска после неудачной лазерной коррекции перестал видеть по ночам. Теперь он не может водить машину.

Обращаясь к специалисту, пациент хотел избавиться от близорукости, потому что планировал отказаться от очков. За процедуру сибиряк заплатил почти 70 тысяч рублей.

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В первое время в глазах был туман, а от приборов освещения расходились большие ореолы. Врач успокаивал пациента, говоря, что это временно. Позже выяснилось, что проблемы сохраняются, а обработки лазером оказалось недостаточно.

Мужчина пожаловался на клинику, где ему предложили оставить обращение, чтобы получить официальный ответ. Во время общения с главным врачом возникшую проблему списали на особенности организма. Мужчина намерен обращаться в суд, чтобы добиться компенсации, пишет «КП-Новосибирск».