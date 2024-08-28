Сентябрь в Москве начнется с аномальной жары

Лето не собирается покидать в Москву , как только жители столицы перевернут календарь на 1 сентября.

Осень начнется с жары. Синоптики обещают, что воздух в предстоящее воскресенье прогреется до +31 градуса.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

По словам метеорологов, если это случится, будет температурный рекорд — впервые за 145 лет. Сейчас самым жарким днем считается 1 сентября, которое было в 1938 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке +30,8 градуса.

Судя по прогнозам, летняя погода еще порадуют москвичей. Сегодня, 28 августа, будет до плюс 30 градусов, не исключены осадки, пишет kp.ru.