Владимир Политов из «На-на» в Элисте пнул штатив с телефоном поклонника и разбил его

Популярный российский певец Владимир Политов, солист группы
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Как рассказали владельцы сломанного гаджета, они установили его на штатив и начали вести прямую трансляцию. Во время исполнения песни про «Фаину» Владимир Политов заметил, что ведется эфир. Сначала он попытался отвернуть камеру в сторону толпы, но когда гаджет вернули на место, певец подошел и сбросил штатив на пол.
Расстроенные поклонники прервали трансляцию и покинули концерт. Они утверждают, что Владимир Политов даже не извинился за то, что не сдержал свой беспричинный гнев.
Подобный инцидент этой весной произошел с певцом
По материалам Telegram-канала Shot.
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