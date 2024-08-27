Владимир Политов из «На-на» в Элисте пнул штатив с телефоном поклонника и разбил его

Популярный российский певец Владимир Политов, солист группы «На-на» , разбил телефон одного из поклонников, пришедших на его шоу в Калмыкии. Инцидент произошел на концерте «Белая дорога» в Элисте.

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Как рассказали владельцы сломанного гаджета, они установили его на штатив и начали вести прямую трансляцию. Во время исполнения песни про «Фаину» Владимир Политов заметил, что ведется эфир. Сначала он попытался отвернуть камеру в сторону толпы, но когда гаджет вернули на место, певец подошел и сбросил штатив на пол.

Расстроенные поклонники прервали трансляцию и покинули концерт. Они утверждают, что Владимир Политов даже не извинился за то, что не сдержал свой беспричинный гнев.

Подобный инцидент этой весной произошел с певцом Григорием Лепсом , который выбил телефон из рук поклонницы, но тогда гаджет не пострадал, хотя и в этом случае музыкант не счел нужным извиниться за резкость.

По материалам Telegram-канала Shot.