Алтайцы дважды увидят в небе шоу «Русских Витязей»

Жители Алтая смогут увидеть выступление пилотажной группы «Русские Витязи». Их ждут в Барнауле уже сегодня, 27 августа. Основная программа запланирована на День города, но у горожан будет возможность увидеть тренировки летчиков.

До этого они никогда не прилетали с показательным выступлением к барнаульцам.

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Репетиция пилотажной группы запланирована на 30 августа, она пройдет с 15 и до 15:30. Элементы высшего пилотажа «Русские Витязи» будут исполнять над акваторией реки Обь. Как ожидается, на это время намечена репетиция.

Основной же пролет пройдет 31 августа — с 17 до 18 часов. Все пришедшие на День города смогут наблюдать в воздухе фигуры, исполняемые на самолетах-истребителях, пишет alt.kp.ru.