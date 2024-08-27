В Сочи зрителей поливало с крыши дождем во время выступления Стаса Михайлова

Поклонникам Стаса Михайлова в Сочи в этот раз пришлось принять ледяной душ. Дело в том, что певец не стал останавливать концерт в честь 55-летнего юбилея из-за потекшей крыши.

Инцидент произошел в сочинском концертном зале «Фестивальный».

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В последние дни в Краснодарском крае разбушевалась настоящая стихия. Как выяснилось, кровля летней концертной площадки оказалась не готова к сильнейшему ливню, поэтому дала течь.

Стасу Михайлову же пришлось смотреть на то, как зрителей первых рядов партера буквально топит, а они все любуются им и не уходят.

Однако в зале вряд ли нашлось бы столько свободных мест, а стоять в проходе все оставшееся выступление не хотелось тем, кто купил места прямо перед сценой.

Ранее Стас Михайлов вновь заговорил об Алле Пугачевой .

По материалам Telegram-канал SHOT