В Сочи зрителей поливало с крыши дождем во время выступления Стаса Михайлова

Поклонникам
Инцидент произошел в сочинском концертном зале «Фестивальный».
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В последние дни в Краснодарском крае разбушевалась настоящая стихия. Как выяснилось, кровля летней концертной площадки оказалась не готова к сильнейшему ливню, поэтому дала течь.
Однако в зале вряд ли нашлось бы столько свободных мест, а стоять в проходе все оставшееся выступление не хотелось тем, кто купил места прямо перед сценой.
Ранее
По материалам Telegram-канал SHOT
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