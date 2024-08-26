Отпускникам назвали Бурятию, Астрахань и Алтай лучшими вариантами для осеннего отдыха

Многие отпускники планируют отдых именно на осень. Тем, кто решил сменить обстановку, назвали лучшие направления предстоящего бархатного сезона.

Во многих регионах прогнозируется приятная погода без дождей.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Если не хочется на Черноморское побережье или другой морской курорт, то можно смело рассматривать Бурятию, Астраханскую и Мурманскую области, Алтай , Приангарье и Ставропольский край.

Есть еще один вариант — Приморье, но в этом году его топит.

Специалисты говорят о том, что особо прекрасна осенняя Бурятия — в этот сезон раскрываются красоты региона. Отпускникам непременно рекомендуют посетить Баргузинскую долину.

Еще одно хорошее место для осеннего путешествия — берег Байкала, пишет abnews.ru.