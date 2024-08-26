Отпускникам назвали Бурятию, Астрахань и Алтай лучшими вариантами для осеннего отдыха

Природа. Фото: Global Look Press

Они идеальны для тех, кто не хочет ехать к морю.

Многие отпускники планируют отдых именно на осень. Тем, кто решил сменить обстановку, назвали лучшие направления предстоящего бархатного сезона.

Во многих регионах прогнозируется приятная погода без дождей.

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Если не хочется на Черноморское побережье или другой морской курорт, то можно смело рассматривать Бурятию, Астраханскую и Мурманскую области, Алтай, Приангарье и Ставропольский край.

Есть еще один вариант — Приморье, но в этом году его топит.

Специалисты говорят о том, что особо прекрасна осенняя Бурятия — в этот сезон раскрываются красоты региона. Отпускникам непременно рекомендуют посетить Баргузинскую долину.

Еще одно хорошее место для осеннего путешествия — берег Байкала, пишет abnews.ru.

Ранее туристка рассказала, как сейчас можно сэкономить на отдыхе в Сочи.

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